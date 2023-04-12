Şanlıurfa'da yine sağanak etkili oldu: Ev ve işyerlerini su bastı

Şanlıurfa'da 14- 15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

DHA'nın haberine göre Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekili tarlaların da su altında kaldığı ilçelerde vatandaşlar, ilgili kurumların yeterli çalışma yapmadığını ifade etti. Yaşanan yağışlarda kayganlaşan yolda 3 otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

'Yağış nedeniyle evim ağır hasar aldı'

Halfeti ilçesi Yukarı Göklü Mahallesi'nde yaşayan Salih Diler, Anadolu Ajansı muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mahalleye yerleştiğini söyledi. Yağış nedeniyle evinin ağır hasar aldığını belirten Diler, sonradan aldığı ev eşyalarının da zarar gördüğünü ifade etti.

Sağanak Diyarbakır, Elazığ, Bingöl'de de etkili oldu.