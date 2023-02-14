Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 4 tutuklama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si müteahhit olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Zanlılardan 5'inin gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi. (AA)