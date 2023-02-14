Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhiti ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Adana'da 13 bina yıkıldı ve en az 418 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında "Olası kastla yaralama ve öldürme" suçundan yakalama kararı çıkardı.

DHA'nın aktardığı habere göre, aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen 15 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Her bir ölüm için 25 yıla kadar hapis söz konusu

Türk Ceza Kanunu'na göre "Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast olduğu" kabul ediliyor. Bu durumda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Kasten öldürmenin cezası TCK'ya göre müebbet hapis cezası olduğu için, şüphelilerin olası kastla öldürme suçundan ceza almaları halinde depremde binaların usulüne uygun yapılmadığı için yaşanan her bir ölüm için 20-25 yıl arası hapis cezası almaları söz konusu olacak.

'Olası kastla öldürme' ile suçlanan 15 müteahhit ve mühendise gözaltı

'Olası kastla öldürme' ile suçlanan Adana’da yıkılan 11 binanın 15 müteahhit ve mühendisine gözaltı