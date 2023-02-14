Depremden sonra kayıplara karışan MÜSİAD'lı müteahhit yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Malatya'da iki bloklu Seyr-i İstanbul Evleri yerle bir oldu.

Yapımı 2020 yılında tamamlanan sitenin müteahhidi Muharrem Poyraz, birçok insanın enkaz altında kaldığı ortaya çıktıktan sonra şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karışmıştı.

Aynı zaman da eski MÜSİAD Malatya Şube Başkanı olan Muharrem Poyraz gözaltına alındı.

Ayrıca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kentte yıkılan yapılarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aranan 40 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı.