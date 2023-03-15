Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle Hilvan Bozova yolu Ördek köyü mevkiinde bir köprü yıkılarak sel sularına kapıldı.
Yaşanan yıkım nedeniyle karayolu trafiği kapandı.
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şanlıurfa'da sel suları köprüyü yıktı, yol trafiğe kapandı
Şanlıurfa Hilvan'da sel suları köprü yıktı, karayolu araç trafiğine kapandı.
Haber Merkezi
Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle Hilvan Bozova yolu Ördek köyü mevkiinde bir köprü yıkılarak sel sularına kapıldı.
Yaşanan yıkım nedeniyle karayolu trafiği kapandı.