Şanlıurfa'da sel suları köprüyü yıktı, yol trafiğe kapandı

Şanlıurfa Hilvan'da sel suları köprü yıktı, karayolu araç trafiğine kapandı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle Hilvan Bozova yolu Ördek köyü mevkiinde bir köprü yıkılarak sel sularına kapıldı.

Yaşanan yıkım nedeniyle karayolu trafiği kapandı.