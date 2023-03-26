Şanlıurfa'da sağanak: Yine taşkınlar yaşandı

Şanlıurfa'da kent merkezinde öğlenden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı derelerde taşkın meydana geldi.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

15 Mart'ta Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sellerde 21 kişi yaşamını yitirmişti.