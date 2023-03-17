Şanlıurfa'da müzeler selden etkilendi

Şanlıurfa'da meydana gelen selden etkilenen müzelere dair açıklamalar yapıldı.

Hem arkeoloji müzesi hem de mozaik müzesinin zarar gördüğü selde, arkeolojik eserlerin kısmen zarar gördüğü ve uzman ekipler tarafından temizleneceği ifade edildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin bodrum katı ve araç garajının selden etkilendiği ifade edilirken müzede eserlerin zarar görmediği belirtildi. Ancak Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde sel sularının mozaik eserlere kısmen zarar verdiği belirtiliyor.

2015 yılında ziyarete açılan Haleplibahçe Müze bölgesinde arkeoloji ve mozaik eserlerin aldığı müzelerin yer aldığı yaklaşık 10 bin eser sergileniyor. 34 bin metrekare kapalı alana sahip Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin bodrum katı selden etkilenmişti. Selden etkilenen eserlerin uzmanlar tarafından temizleneceği belirtiliyor.

Roma dönemine ait mozaiklerin gördüğü zararın telafi edilebileceği belirtilirken zarar gören eserler arasında yurtdışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni mozaiği gibi eserlerin de olduğu ifade ediliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada kentte bulunan; Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Harran Örenyeri, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar gibi arkeolojik alanlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirttildi.