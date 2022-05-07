Şanlıurfa'da kadın cinayeti

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, Mehmet A. (59) 7 yıldır birlikte yaşadığı Hülya Elkoca'ya (42) tabancayla ateş etti.

DHA'nın haberine göre silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bir çocuk annesi Elkoca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elkoca, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hülya Elkoca, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.