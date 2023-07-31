Şanlıurfa'da Diyanet Kursu'nda 21 kişi yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Diyanet Kursu'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 18'inin taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31.07.2023 tarihinde saat 10.11'de Viranşehir ilçemiz Yenişehir Mahallesi Diyanet Kursu'nda gıda zehirlenmesi ihbarı yapılmıştır. Olay yerine 4 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerine saat 10.18'de ulaşmıştır. 112 ekiplerimizden alınan bilgiye göre, şahısların yediği döner ve kebap çeşitlerinden etkilendiği öğrenilmiştir. Vatandaşlar ekiplerimizce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Gıda zehirlenmesinden etkilenen 18 vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 3 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, genel durumları iyidir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir." (AA)