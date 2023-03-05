Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü, yaralılar var

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da kent merkezinde bulunan 6 katlı bina çöktü. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın çökmesi ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans kurtarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da Atatürk Bulvarı'nda bulunan Nova iş merkezinin karşısındaki binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı henüz belirlenemedi.

Anadolu Ajansı, binanın enkazından bazı kişilerin yaralı çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Avukat Ronayi Paydaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binanın çöktüğünü doğrularken partisinin binayı daha önce boşaltmış olduğunu bildirdi.

Paydaş, yaptığı açıklamada, “CHP Şanlıurfa Başkanlığımızın bulunduğu bina Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gördüğünden dolayı tüm bina ilk günden boşaltıldı. Az önce aldığımız habere göre bina çökmüş durumda. Binada CHP İl Örgütünden kimse yoktu. Temennimiz Başka kimselerin de olmaması” dedi.