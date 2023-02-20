Şanlıurfa Valisi'nden Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklama

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Hatay merkezli depremlerde kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi. Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremlerin kentte de hissedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.