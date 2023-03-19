Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.

Kentte, öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı.

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.

Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.