Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekime saldırı: Ameliyata alındı

Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Acil Tıp Uzmanı bir hekimin "triaja itiraz eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığını" duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada saldırıya uğrayan hekimin burnunda kırık meydana geldiği ve ameliyata alındığı ifade edildi.

Açıklamada "Şanlıurfa Tabip Odası olarak ilk andan itibaren arkadaşımızın yanındayız. Meslektaşımız şu an ameliyatta, ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gözaltına alınan şahıs mutlaka tutuklanmalıdır" denildi.

Daha önce de saldırıya uğramıştı: 'Bir gözüm sürekli kapıda'

Saldırıya uğrayan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi'nin Haziran ayında da görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından darp edildiği ve olayı sosyal medya hesabından duyurduğu ortaya çıktı.

Hagi o zaman yaptığı paylaşımda "Olaydan beridir hasta bakarken bir gözüm sürekli kapıda. Gurbet elde arkama bakmadan yürüyemez oldum. İnsanlara şifa dağıtma motivasyonu ile çıktığım bu yolun sonunu, yarınımı ve yarınlarımızı göremiyorum. Uzman hekim olarak hizmet verdiğim, dişimi tırnağıma takarak çalıştığım, kimsesiz olduğum Şanlıurfa'nın bana teşekkürü böyle oldu. Bu cehaletin, bu şımartılmışlığın bedelini ödemek istemiyoruz artık. Tükendik, bittik, yok olduk" ifadelerini kullanmıştı.