Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na sel bölgesinde protesto

Şanlıurfa'da devam eden şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi neticesinde birçok yurttaş yaşamını yitirirken birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı.

Konuya dair birçok yurttaş alınan önlemleri yetersiz bulurken, yurttaşlar altyapı sistemlerinin olağandışı zamanlar ve felaket dönemlerini hesaba katmadan yapıldığına dair tepkilerini dile getiriyor.

Diğer yandan, ,Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sel mağdurlarının olduğu bir bölgede yuhalanarak protesto edildi. Belediye başkanının hızlıca aracına binerek ortamdan uzaklaştığı görüldü.