Sancar'dan Newroz açıklaması: Yas ve dayanışmayla, yeni yaşamı inşa etmek için karşılayacağız

HDK, Emek ve Özgürlük İttifakı ve çeşitli kitle örgütleri, Newroz deklarasyonunu açıklamak üzere bir araya geldi.

Buluşmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "2023 Newroz'unu depremin yarattığı acıyla karşılıyoruz, bu yıkımın sorumluluğu iktidardadır. Newroz'u yas ve dayanışma, ayağa kalkma olarak karşılayacağız. Bu Newroz yeni yaşamın sesini yükselttiğimiz bir imkan da verecektir" dedi.

Sancar, "Newroz'da belki halaylar çekmeyeceğiz ama omuz omuza olacağız. Bu Newroz hep birlikte yaraları sarma, enkazı hep birlikte kaldırma, yeni yaşamı hep birlikte inşa etme yolunda buluşmanın Newroz'u olacak. Bu iktidar toplumu karanlığa gömdü, enkaz altında bıraktı" ifadesini kullandı.

Değişim iradesinin burada olduğunu, bu düzeni değiştirme, ranta, sömürüye, talana son verme iradesinin Newroz'da meydanlara yansıyacağını dile getiren Sancar, "Hep birlikte yürüyelim, umudu büyütelim, acıyı paylaşalım, yaraları saralım, yeni yaşamı hep birlikte kuralım" diye konuştu.