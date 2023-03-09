Sancar: Yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, video içerik platformu Gain'de yayınlanan “Mirgün Cabas Canlı” programına katılarak gündemdeki konu başlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sancar, CHP tarafından kendilerine dönük olası bir randevu talebine dair yöneltilen soruya, "CHP'den bize bir randevu talebi gelmedi. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Bu görüşme CHP-HDP diyaloğu değildir. Dolayısıyla ortada HDP-CHP görüşmesi gibi başlıklar atılması doğru değil. 6 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır. CHP-HDP görüşmesi şeklindeki kavramsallaştırma yanlış anlaşılmalara yol açabilecek bir formül" yanıtını verdi.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Altılı Masa'daki kriz döneminde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İktidar değişikliği yetmez, zihniyet değişikliği gerekir" sözlerini hatırlatan Sancar, “En başından beri bizim de söylediğimiz şey. İktidarın bugün HDP'ye, Kürtlere ve Kürt sorununa dair zihniyetini ve dilini kullanmak bu iktidara destek olmaktan başka bir anlama gelmez. İktidardan kurtulduğumuzda da yeni yönetimin demokrasiye giden yolu açacak bir perspektife sahip olması gerektiğini belirtiyoruz. Bu görüşme CHP-HDP diyaloğu değildir. İyi Parti çevrelerinin ifade ettiği şey gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

İYİP dışındaki bütün partilerle geçmişten beri heyetler düzeyinde görüşmeler yaptıklarına dikkat çeken Sancar, “Bundan sonra tek tek partilerle çeşitli temaslar olur fakat bundan sonra bizim muhatabımız Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır. İttifak içindeki çekişmeler de bizim konumuz olmaktan çıkar, kendi iç meseleleridir. Çözemedikleri takdirde Türkiye'de nasıl bir sarsıntı yaşanabileceğini son bir haftada gördük. Hiç kimsenin bu iktidarın devamlılığına yol açacak tutumlara ve sözlere yanaşmaması gerekiyor. Burada sorunlar çıkarsa öncelikle Millet İttifakı kendi içinde bu sorunları çözmek zorunda. Bizimle muhataplık ise Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden olacaktır” dedi.