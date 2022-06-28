Sancar: Kürtler sayı değil, öznedir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sancar, "Kürtleri örgütsüz ve bilinçsiz bir kitle olarak görmekten vazgeçin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü, Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır ödetecektir" dedi.

Konuşmasında önümüzdeki seçimlere değinen Sancar, "Alttan alta 'kaybetseler de gitmezler' sözleri yayılıyor. Bu kara propagandanın etkili olmadığını söyleyemeyiz. İnsanları karamsarlığa sevk eden faktörlerden biri de iktidarın yaymaya çalıştığı bu çaresizlik duygusudur. Bir diğeri de, güçlü alternatiflerin ortaya konmasında diğer muhalefet partilerin yetersizliğidir. Bu toplumun önüne gerçek çözüm, gerçek alternatif koyarsak bu iktidar açık ara kaybedecektir seçimi. Sorumluluğumuz büyüktür, bunun farkındayız. Bu farkındalık ile kongreye gidiyoruz. Halklarımız da bunu görüyor" ifadelerini kullandı.

'Kürtlerin ve HDP'nin temsil ettiği kitle sayı değil, öznedir'

Seçim yaklaştıkça iktidar ve muhalefetin "HDP üzerinden hesaplar yaptığını" kaydeden Sancar konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçim dönemi Kürtleri ve HDP'yi hatırlayanlara bakın, bunların yaptıkları şey Kürtlere bir sayı olarak bakmaktır. Oysa biz Kürtlerin ve HDP'nin temsil ettiği kitlenin bir sayı olmadığını, özne olduğunu, bu ülkenin kurucu gücü olduğunu savunuyoruz ve bunu temsil ediyoruz. Kürtler sayı değildir, kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Büyük bedeller ödeyerek büyük birikim yaratan bir halkın buna cevabı ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabı ile yaklaşmasın.

'Kürtler ve HDP size bu faturayı ağır ödetecektir'

Bu hesaptan vazgeçin, güzel sözlerle, boş laflarla bir yere çekilebilecek örgütsüz ve bilinçsiz bir kitle olarak görmekten vazgeçin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü; Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da bizim dışımızdaki muhalefete de, siyasette yer almak isteyen herkese bunu hatırlatmak görevimizdir."

'Yalanı bitirmeye, savaş politikalarını durdurmaya sözümüz var'

Ekonomik krize de değinen Sancar, "Sömürü çarkı işlemeye devam ediyor. Zamlar, dolu gibi yağıyor. İnsanlar yoksul, açlık sınırının altında yaşayan milyonlar bugün savaş değil çözüm istiyor, talan değil, refah istiyor, yalan değil, hakikat istiyor, sömürü değil, sosyal adalet istiyor. Bunu da samimiyetle ortaya koyacak bir gücü görmek istiyor. O nedenle çözüm biziz, sözümüz var diyoruz. Yalanı bitirmeye, savaş politikalarını durdurmaya sözümüz var. Sömürüyü, kadına şiddeti, kadının iradesini yok sayan her zulmü, gençliğin geleceğini gasp etmek için her yola başvuran zihniyeti bitirecek program buradadır" diye konuştu.