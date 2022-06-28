AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa endişelerimizi dikkate almak zorunda
Erdoğan, 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaksa güvenlik endişelerimizi dikkate almak zorunda' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: