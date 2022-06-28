Erdoğan: İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa endişelerimizi dikkate almak zorunda

Erdoğan, 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaksa güvenlik endişelerimizi dikkate almak zorunda' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ukrayna Savaşı'nı, terörizmle mücadeleyi ele alacağız.

İsveç-Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım.

Bazı müttefik devlet ve hükümet liderleriyle ikili görüşmeler de yapacağım.

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevdiklerine; ailem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.

Bu sabah Biden'le görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın bir araya gelebiliriz.

Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz, artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar."

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Beyaz Saray'dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması