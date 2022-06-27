Beyaz Saray'dan Biden-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nde görüşebileceklerini belirtti.

Sullivan bugün yaptığı açıklamada Biden ile Erdoğan arasında ikili bir resmi görüşmenin planlanmadığını söyledi. Ancak Sullivan Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliklerine Türkiye'nin itirazını ele almak üzere Biden'ın Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti.

'Bakalım önümüzdeki 24 saat nasıl gelişecek'

CNN'in aktardığına göre ikili arasında resmi bir görüşme planının olmadığını söyleyen Sullivan "Birbirlerini görme fırsatına elbette sahip olabilirler" dedi ve ekledi: "Bakalım önümüzdeki 24 saat nasıl gelişecek. Bugün ortaya çıkan bir diplomatik faaliyet telaşı var."

Sullivan Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına Türkiye'nin itirazına ilişkin gelişmeleri Biden'ın "yakından takip ettiğini" söyledi.