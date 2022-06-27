NATO zirvesi öncesinde Türkiye iddiası: Son dakika anlaşması olabilir

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasında bir toplantı yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklanmıştı. Kalın toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söylemişti.

Reuters'a konuşan dört yetkiliye göre, Türkiye müzakerelerde anlaşmaya varılması için dayatılan tarihlerle ilgilenmiyor ve gerekirse pazarlığı aylarca sürdürmeye hazır. Ancak ajansa konuşan aynı diplomat ve yetkililer NATO Zirvesi öncesinde bir son dakika anlaşmasına varılma olasılığını da dışlamıyor.

İbrahim Kalın dün katıldığı canlı yayında Salı günkü dörtlü toplantıya atıfta bulunarak "Bu zirveye katılmak, konumumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmez" demiş ve "Büyük ölçüde anlaştık, anlaşamadığımız bazı konular var. Bunlarda anlaşırsak Madrid'e böyle gideceğiz" diye eklemişti.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak NATO yetkilileri ve üç ülke arasında bu ay içinde paylaşılan taslağa göre Türkiye'nin İsveç'ten bazı Kürt militanları iade etmesi yönündeki talebinin ana engeli oluşturduğunu söyledi.

Görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini özetleyen belgede henüz üzerinde anlaşılmamış birkaç bölüm kaldığını söyledi. Bunlar arasında "Türkiye'ye silah satışına yönelik kontrollerde NATO ortağına uygun olarak davranılması, belirli grupların terörist olarak tanınması ve bazı kişilerin iadesinde somut eylem" gibi başlıkların bulunduğunu belirtti.

Reuters, Erdoğan'ın bu konudaki sert duruşunun ülkedeki enflasyon artışına ve TL'deki düşüşe karşın Erdoğan'a anketlerdeki desteğini toparlamasına yardımcı olduğu yorumunu yaptı.

Ajansa konuşan batılı bir diplomat ise Erdoğan'ın eninde sonunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini destekleyeceğini ve seçmenlerine de bunu zafer olarak yansıtacağını söyledi. Aynı diplomat "Ama bu mesele (Erdoğan) seçimi beklerken ve NATO müttefikleri giderek artan biçimde bıkarken birkaç ay daha sürebilir" dedi.