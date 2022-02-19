Sancaktepe’de zam protestosu: Bıçak kemiğe dayandı

Sancaktepe Halk Dayanışması, ekonomik kriz ve artan zamlara karşı Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Zulme yoksulluğa paydos! Zamlar geri alınsın” pankartı açıldı. “Hıyar 30 TL oldu, AKP-MHP cacık oldu!”, “Edi bese”, “Kuru ekmek değil insanca yaşamak istiyoruz” dövizleri taşınırken “Zamlar geri alınsın” sloganları atıldı.

Dayanışma adına basın açıklamasını okuyan Deniz Boğa, insanların zor günler yaşadığını ancak iktidarın ve yandaşlarının refah içinde yaşadığını belirtti. Boğa, “Ve utanmazca bize ‘daha az tüketin’ diyorlar. TV’lere çıkıp ‘durum o kadar kötü değil’ yalanını söyleyip duruyorlar. Bundan dolayı midemiz bulanır oldu. Yeter artık yeter. Bıktık sizin politikalarınızdan, yalanlarınızdan, zorbalığınızdan. Geçinemiyoruz. Nefes alamıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi.

‘Zamlar geri alınsın’

Zamların geri alınması çağrısı yapan Boğa, “Bizi bu hale düşürenlerden, halimizi umursamayanlardan, bir şey beklemek nafile. Onların tek derdi iktidarlarını korumak, zenginliklerine zenginlik katmak. Faturayı da bize ödetmek. Bu duruma dur demek için ve itildiğimiz karanlıktan ancak bir araya gelerek ve gücümüzü birleştirerek ancak kurtulabiliriz. Bizi, dayanışma, paylaşma ve bir yumruk gibi bir arada durmak kurtarır. Zamlar geri alınsın” şeklinde konuştu.