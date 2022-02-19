Adana'da belediye işçilerinden göstermelik yüzde 7'lik zamma itiraz

Seyhan Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yapılan zam teklifini işçiler kabul etmeyince arabuluculuk süreci başladı. Arabulucunun net 5100 liralık teklifi de işçiler tarafından kabul edilmeyince belediye yönetimi sendikaya yeni bir teklif sundu. Yapılan teklife göre en düşük ücret 5200 lira civarında olurken bu teklif işçilerin büyük tepkisini çekti.

KHK'yla kadroya geçtiklerini sandıklarını, ancak aslında belediyenin şirketinde kendilerine kadro verildiğini, aradan geçen sürede hem daha az maaş almaya başladıklarını hem de sosyal haklarının her geçen gün azaldığını belirten işçiler; iş yerlerinde örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Adana yönetiminin de kendilerine sahip çıkmamasından şikâyetçi.

soL’un görüştüğü bir belediye işçisi sendikanın en başından itibaren uzlaşmacı bir tavır takındığını belirterek şunları söyledi:

“Bize 2018 yılında yayınlanan KHK ile belediyenin asli kadrosuna geçeceğimiz söylenmiş ve biz de bu duruma sevinmiş ve hem sosyal haklar hem de maaş açısından daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünmüştük. Oysa hiç öyle olmadı. Biz belediyeye ait bir şirketin kadrosuna geçirildik. Şu an taşeron kadrosunda olsaydık daha yüksek maaş alabilecekken kadrolu olduğumuz halde bize sefalet zammı öneriliyor. Sosyal haklarımız tırpanlanıyor. Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başından beri biz düşük zam teklifini kabul etmeyeceğimizi bildirdik. Bağlı olduğumuz sendika ise bize sormadan işverene 5200 TL’lik bir öneri sundu. Bugün belediye yönetiminin bize sunduğu teklif de aşağı yukarı sendikanın sunduğu teklif kadar. Şimdi sendika bu teklifi oylamamızı ve Pazartesi gününe kadar bir karar almamızı istiyor, ancak bunu teammüllere aykırı bir şekilde WhatsApp gruplarında ya da farklı bölümlerde çalışan işçileri bir araya getirerek açık oylama şeklinde yapmaya çalışıyor. Biz mevcut sendika yöneticilerinin bazılarının belediye yönetimiyle ilişkileri olduğunu, yapmaya çalıştıkları uygulamanın bir fişleme olduğunu da biliyoruz. Nitekim bazı sendika yöneticilerinin arkadaşlarımızla görüşerek belediyenin verdiği teklifi kabul etmelerini aksi takdirde işlerinden olabilecekleri ya da başka bölümlere sürülebileceklerini yönünde telkinlerde bulunduklarını duyuyoruz.”

Ülkenin birçok yerinde yükselen işçi direnişlerinden güç aldıklarını belirten Seyhan Belediyesi işçileri her ne olursa olsun belediyenin önerdiği sefalet zammını kabul etmeyeceklerini ve bir an önce greve çıkmak istediklerini belirtiyorlar.