Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında metro inşaatı alanında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)