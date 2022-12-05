Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 5,7 düştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini bugün açıkladı.

Buna göre; sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azalırken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 azaldı.

Bakanlığın açıkladığı verimlilik istatistikleri şöyle:

Çalışan kişi başına üretim azaldı

"Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2022 yılı 2’nci dönemine göre yüzde 5,7 düştü.

Saat başına üretim geriledi

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2022 yılı 2’nci dönemine göre yüzde 3,6 düştü.

Tüm ana sanayi gruplarında kişi başına üretim azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artış, yüzde 0,5 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gözlendi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre ana sanayi gruplarının tümünde azalış hesaplandı.” (ANKA)