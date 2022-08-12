Sanayi üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 8,5, aylık bazda yüzde 1,3 arttı.

Beklentiler sanayi üretiminin yıllık yüzde 6,5 ile 7,9 arasında artacağı yönündeydi.

TÜİK'e göre Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Mayıs ayı sanayi üretim verisi ise yıllık yüzde 9,1'den yüzde 9'a revize edildi.