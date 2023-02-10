Sanayi üretimi Aralık’ta yıllık bazda ikinci ay üst üste daraldı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalırken imalat sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde de yüzde 8,5 daralma gözlendi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

BloombergHT'de yer alan habere göre TÜİK verileri incelendiğinde sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,6 arttığı gözlendi. Sanayinin alt sektörlerinde ise, 2022 yılı Aralık madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Sanayi üretimi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 daralmıştı. Böylelikle Haziran 2020'den bu yana sanayi üretiminde ilk kez yıllık daralma yaşanmıştı.