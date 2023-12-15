Sanayi Kongresi başladı: 'Planlama-sanayileşme-kalkınma üçlüsü terk edilmemeli'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından Sanayi Kongresi 2023, bugün Ankara’da düzenlenen törenle başladı.

Kongrenin açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı.

'Toplumsal bir bunalım söz konusu'

Yunus Yener, Türkiye’nin sanayileşme sürecinin, planlama-sanayileşme-kalkınma üçlüsünün terk edilmesiyle birlikte kesintiye uğratıldığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında sömürü ve yoksullaşmayla birlikte bu durumun toplumsal bir bunalıma yol açtığını vurguladı.

Yeniden kamucu planlama ve kalkınmanın esas alınmasını öneren Yener, şöyle konuştu:

''Söz konusu genel durumu aşmak için sanayi, tarım, ticaret, hizmet alanlarında sermaye ve rant tekellerinin egemenliğini kıracak; toplumsal ihtiyaçları esas alacak kalkınma planları ve onlarla uyumlu ciddi bölgesel planlara ihtiyaç vardır. Savunduğumuz kamucu/toplumcu bütüncül planlama, sosyal adaleti ve sosyal değişimi hedeflemeli; Bu kapsamdaki ekonomi, sanayi, teknoloji ve kalkınma politikalarının; doğa, toplum, siyaset, devlet ilişkilerini yeniden düzenleyen uzun erimli bir toplumsal dönüşüm içerik taşımalıdır.''

'Kamucu, planlı politikaları savunuyoruz'

Ülke topraklarının tamamının, tarım alanları, ormanlar, yaylalar, meralar, milli parklar ayrımı gözetmeksizin arsa olarak değerlendirildiğini kaydeden Emin Koramaz ise rant ekonomisinin egemen olduğu bir süreç yaşadığımızı hatırlatarak özetle şunları söyledi:

"Bizler planlama, sanayileşme ve kalkınmayı birbirinden ayrılmaz bir üçlü olarak görüyoruz. Sanayileşmenin, işsizliğin, yoksulluğun, gelir eşitsizliğinin, toplumsal ve bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının, toplumsal gönencin artırılmasının en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Sanayileşmeden madencilik politikalarına, enerjiden tarıma, eğitimden sağlığa, şehirleşmeden turizme kadar her alanda kamucu bir anlayışla planlı politikalar geliştirilmesini savunuyoruz.''

Yarın da sürecek olan kongre, Ankara'da Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ana teması "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?" olacak olan kongrenin programı şöyle:

10.00-12.15 Sanayi Nereye Gitti/Gidiyor?

Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR

Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Sanayi Hasılası Değişimi (2004-2021 Dönemi Karşılaştırmalı Bölgesel Bir Analiz)

Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

Türkiye'nin Kalkınmasında Sanayinin Rolü

Prof. Dr. Bilin NEYAPTI

Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?

Prof. Dr. Erol TAYMAZ

12.15-13.00 Öğle Arası

13.00-15.00 Kalkınma ve Sanayileşmede Nitelikli Eleman ve Teknoloji

Oturum Yöneticisi: S. Melih ŞAHİN

AR-GE Örgütlenmelerinin Karşılaştırmalı Bir Uluslararası Analizi

Mustafa TUNÇGENÇ

Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve Mühendis Emeği Nereye Yöneliyor?

Dr. Özgür NARİN

Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü

Dr. Aytül FIRAT

15.00-15.15 Ara

15.15-17.15 Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Geleceğimiz

Oturum Yöneticisi: Cem Nuri ALDAŞ

Üretimde Geleceğe Yönelik Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ

Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Altyapı Olarak Yapay Zekâ

İzlem GÖZÜKELEŞ

Bulut ve Yapay Zekâ Teknolojileri İle Özgür Yazılım ve Donanım Eşitlikçi Bir Dünya İçin Ne İfade Ediyor?

İlhami TÜRKDOĞAN

17.15 Kapanış Forumu

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

Sonuç bildirisi, kongrenin ardından kamuoyuna açıklanacak. Kongreye sunulan bildiriler de kongrenin ardından TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı olarak basılacak ve kamuoyunun kullanımına sunulacak.