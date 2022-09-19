Sanatçılardan LGBT karşıtı yürüyüşe tepki

İstanbul Saraçhane Parkı'nda AKP'nin desteğiyle düzenlenen LGBT karşıtı miting gericilerin gövde gösterisine dönüştü. Mitinge katılanlar Beyazıt Meydanı'na tekbir getirerek yürüdü.

Çok sayıda sanatçı yürüyüş öncesinde ve sonrasında "LGBT hakları insan haklarıdır" etiketiyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aynur Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kadına şiddete, çocuk tacizine, karşı yürüyüş olur İki insanın birbirleriyle olan özel hayatlarına karşı yürüyüş olmaz Sizler ilim yuvası sandığınız vakıflarınızda tecavüze uğrayan çocuklar için ses çıkartın LGBTİ+ karşıtı yürüyüş olmaz! Halkı kin nefret düşmanlığına itiyorsunuz!" dedi. Aydın ikinci bir paylaşımında ise "Binlerce kadın tecavüze uğradı, katledildi, çocuklar tacize tecavüze uğradı, hayvanlar zehirlendi, ülkede her gün zam üstüne zam yapılıyor bir kere böyle teşkilatlanıp yürüyüş yapmadınız! Yazıklar olsun samimiyetsizsiniz!! LGBT hakları insan haklarıdır #NefretYürüyüşüneHayır" diye yazdı.

Aylin Aslım da sosyal medya hesabından "Çocuklara tecavüz ettiler, yürüyüş yapmadınız. Çocukları öldürüp intihar dediler, yürüyüş yapmadınız. Her gün kadınlar ölüyor, yürüyüş yapmadınız. Esasen inandığınız bir ilkeniz yok ve bunu siz dahil herkes biliyor. #nefretyürüyüşünehayır #Lgbthaklarıinsanhaklarıdır" paylaşımını yaptı.

Mabel Matiz ise "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabından "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.." diye yazdı.