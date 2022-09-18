LGBT karşıtı mitingde cübbeli ve sarıklılardan müziğe tepki

LGBT karşıtı mitinge katılan sarıklı ve cübbeliler, 'Biz buraya gitar dinlemeye mi geldik' diyerek müziğin kapatılmasını istedi.

Haber Merkezi

"Büyük Aile Buluşması" adlı LGBT karşıtı mitinge cemaatler ve tarikatlar da katıldı.

Ayrımcı miting sırasında, cübbeli ve sarıklı şahıslar sahnedeki müziğe tepki gösterdi.

Bir şahıs, "Biz buraya gitar dinlemeye mi geldik" diye bağırarak müziğin kapatılmasını istedi.

O anlar dokuz8haber muhabiri Fatoş Erdoğan tarafından kaydedildi.

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LGBT'leri hedef alan mitingin iptali için başvuru yapıldı

 