LGBT karşıtı mitingde cübbeli ve sarıklılardan müziğe tepki

"Büyük Aile Buluşması" adlı LGBT karşıtı mitinge cemaatler ve tarikatlar da katıldı.

Ayrımcı miting sırasında, cübbeli ve sarıklı şahıslar sahnedeki müziğe tepki gösterdi.

Bir şahıs, "Biz buraya gitar dinlemeye mi geldik" diye bağırarak müziğin kapatılmasını istedi.

O anlar dokuz8haber muhabiri Fatoş Erdoğan tarafından kaydedildi.