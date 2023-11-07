Sanatçılar Girişimi adına 14 sanatçıdan ortak açıklama: 'Bir halk katlediliyor'

Sanatçılar Girişimi adına 14 sanatçı ve yazar ortak bir açıklama yaparak Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük savaşımına desteklerini duyurdu.

Edip Akbayram, Mehmet Aksoy, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Mazlum Çimen, Melike Demirağ, Tamer Levent, Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Salih Turan (Sali), Levent Üzümcü ve Nejat Yavaşoğulları'nın imzasıyla yapılan açıklamada "Bizler, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar ve yazarlar, Gazze’de yaşanmakta olan insanlık faciasının sorumlularını lanetliyor, görüşlerimizi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir halk katlediliyor.

Filistin halkı haritadan silinmek isteniyor.

Katil İsrail yönetimi vicdan, sınır, ahlâk adalet tanımıyor.

Birleşmiş milletler suskun ya da sesi duyulmuyor.

Büyük devletlerde İsrail'i durduracak bir kıpırtı görülmüyor.

Fitili tutuşturan Hamas’ın nerede olduğu, ne düşündüğü, ne yaptığı bilinmiyor.

Mazlum ve yiğit Filistin halkı iki câni örgüt arasına sıkışmış, can çekişmekte,

AKP yönetimi bu örgütlerden birini 'mücahit' diye adlandırarak ülkemizi terörü destekleyen ülkeler listesinde bir utanca ortak ediyor.

Bizim 68 kuşağımız Filistin savaşımında şehitler verdi.

Onları özlemle anıyoruz.

Yahudi halka uygulanan Nazi zulmünün tıpkısını Gazze’de uygulayan Netanyahu’ların barışçı İsrail halkının temsilcisi olamayacakları gibi, masum sivil halkı katleden Hamas mazlum ve yiğit Filistin halkının temsilcisi olamaz.

Filistin'in temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'dür.

Filistin halkı laik, uygar ve çağdaştır.

O halk canilerin değil büyük şairlerin, Mahmud Derviş’in, Semih El Kasım’ın halkıdır.

Bu savaş Filistin ve İsrail halkı arasında değil, siyonist faşizmle ortaçağlar kalıntısı bir başka faşizm arasındadır.

Uygar dünyayı, Birleşmiş Milletler'i, bütün uygar kuruluşları ve yönetimleri seslerini daha yüksek çıkarmaya, gerekli yaptırımları uygulayarak katil İsrail yönetimini durdurmaya çağırıyoruz.

Kahrolsun bütün faşizmler!

Yaşasın mazlum ve kahraman Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük savaşımı!"