Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor: 'Neye eli değse altın gibi değer katardı'

MFÖ grubu üyesi sanatçı Özkan Uğur, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

8 Temmuz'da yaşamını yitiren müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

'Neye eli değse altın gibi değer katardı'

Törenin açılış konuşmasını yapan oyuncu Zafer Algöz, Özkan Uğur ile ilgili şunları söyledi:

"Müthiş bir başarı hikâyesi. Gelmiş olduğu yere, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Müthiş bir mücevherdi Özkan abi. Neye eli değse, ona altın gibi değer katan çok büyük bir değerdi. Hepimizin başı sağolsun."

Güner: Çok önemli bir kayıp

Alagöz'ün ardından söz alan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir ağabey olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık dostum, iş ortağımız, manevi kardeşimiz. Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal..." şeklinde konuştu.

Alanson: Başarısı tartışılmaz

Törende konuşan Mazhar Alanson, "Özkan'cığım şu anda burada olduğunu, bizi seyrettiğini hissediyorum. Özkan'ın yeteneği konusunda uğraştığı sanat dallarındaki başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkan'cığım, herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun, hissediyordun ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki.' 'Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık, deli diyorlar bize, ah bu ayrılık Özkan'ım..." ifadelerini kullandı.

Alişan Uğur: Hep içimizde, yanımızda olacaksın

Söz alan Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur, "Babam Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, kimsenin arkadaşından konuşmazdı. Benim babam bu dünyaya sanatçı olmak için ışınlanmış bir yetenekti. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla çok evlere girdi, gönüllere taht kurdu. Türkiye’nin hafızasına kazandı. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı, espri kabiliyetini asla yitirmedi. Artık onun gitar çalışını, uyanında sesini açmak için Özkan'ca yaptığı egzersizleri, kahkahaları ve eleştirilerini, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Babam hakkında di’li geçmiş zamanda konuşmayı kabullenmek çok zor. Ailesi olarak üzüntümüzü anlatmaya kelimelerimiz yetmez. Zaman bizim için durdu, nur içinde yat canımızı için Yüce Yaratanın rahmeti üzerinde olsun. Hep içimizde, yanımızda olacaksın. Hoşça kal" dedi.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetmişti.