Sanatçı Orhan Aydın’a saldırının ilk duruşması görüldü

12 Eylül 2021'deki TKP mitinginin olduğu gün sanatçı Orhan Aydın’a yapılan yumruklu saldırının ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Aydın'a saldırıda bulunan sanık katılmazken, 2. duruşma için 25 Mayıs 2022 tarihine gün verildi.

TKP'nin İstanbul'daki mitinginde parti üyesi sanatçı Orhan Aydın'a saldırıda bulunan şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada "Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadeleri kullanılmıştı.

Sanatçı Orhan Aydın ise saldırı sonrasında "Adaletin olmadığı yerde meydan çetelere, mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal'da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar" diyerek tepki göstermişti.

Aydın'a yapılan saldırının planlı olduğu, sanatçıyı yalnız yakalanmak amacıyla tuvalete kadar takip ettiği kamera kayıtlarına yansımış durumda. Delil dosyasına giren kayıtlar incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.