SANA: Haseke'de IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanede ayaklanma çıktı

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunan Haseke'de, binlerce IŞİD'linin tutulduğu Guvayran hapishanesinde ayaklanma çıktığı belirtildi.

SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün IŞİD'li mahkumların hapishane içinde ayaklanma çıkarması üzerine SDG milisleri alarm durumuna geçerek hapishane çevresini kordon altına aldı. Bu sırada ABD'ye ait hava araçları da bölgede alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

ABD işgal güçlerine ait bir grubun dün bir dizi IŞİD liderini Suriye'nin diğer bölgelerindeki ABD üslerine nakletmek konusunu müzakere etmek için Guvayran hapishanesine girmesinden kısa süre sonra ayaklanmanın çıktığı belirtildi.

ABD, kontrolü altında tuttuğu hapishanelerdeki IŞİD üyelerini rutin olarak helikopterlerle El Cezire bölgesinde farklı konumlara ve El Tanf üssüne naklediyor. Suriye hükümeti ABD'nin kuzeydeki hapishanelerden başka bölgelere naklettiği IŞİD üyelerini Suriye'deki saldırılar için kullandığını belirtiyor.