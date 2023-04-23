Samsunspor Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Samsunspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.
Süper Lig'e yükselme biletini haftalar önce cebine koyan Samsunspor, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı da garantiledi.
Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar, maçın son anlarında sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.
Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı.