Samsun'da yeni Covid-19 tedbirleri

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı 40 Saylı karar neticesinde kente yurtdışından bazı ülkelerden gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına karar verildi.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile TIR şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına hükmedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verdi. (İHA)