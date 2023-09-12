Samsun’da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında öğrenci servisleri ve minibüslere zam kararı alındı.

Buna göre, en düşük servis taşımacılık ücreti 840 TL, en yüksek ücret ise 2 bin 40 TL oldu.

Alınan kararın ardından Samsun’da şehir içi servis ücreti 735 TL’den 882 TL’ye, Atakum-şehir merkezi 835 TL’den 1002 TL’ye, Atakum içi 700 TL’den 840 TL’ye, Tekkeköy-şehir içi 835 TL’den 1002 TL’ye, Samsun-Çarşamba 1250 TL’den 1500 TL’ye, Samsun-Bafra 1345 TL’den 1614 TL’ye, Samsun-Kavak 1345 TL’den 1614 TL’ye, Samsun-Terme 1370 TL’den 1644 TL’ye, Samsun-Havza 1700 TL’den 2040 TL’ye, Samsun-Asarcık 1655 TL’den 1986 TL’ye ve Samsun-Ladik 1700 TL’den 2040 TL’ye yükseltildi.

Minibüs fiyatları da zamlandı

Toplantıda ayrıca ilçe minibüsleri ücretlerine de zam yapıldı. Alınan karar neticesinde Alaçam-Samsun tam 56 TL, öğrenci 46 TL oldu. Bafra-Samsun tam 42 TL, öğrenci 33 TL. 19 Mayıs-Samsun tam 28 TL, öğrenci 24 TL. Yakakent-Samsun tam 61 TL, öğrenci 48 TL. Terme-Samsun tam 49, öğrenci 38 TL. Çarşamba-Samsun tam 36 TL, öğrenci 29 TL. Ayvacık-Samsun tam 48 TL, öğrenci 38 TL. Salıpazarı-Samsun tam 48 TL, öğrenci 38 TL. Vezirköprü-Samsun tam 79 TL, öğrenci 64 TL. Havza-Samsun tam 61 TL, öğrenci 49 TL. Ladik-Samsun tam 60 TL, öğrenci 49 TL. Samsun-Asarcık tam 54 TL, öğrenci 44 TL ve Kavak-Samsun tam 43 TL, öğrenci ücreti ise 35 TL oldu.