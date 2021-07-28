Samsun'da taş ocağına karşı mücadele eden yurttaşlar kazandı

Samsun Kavak'ın Bekdemir köyü Dağardı mevkiinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ağustos 2020'de "taş kırma ve eleme tesisi" açmak için çalışmalara başladı. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, projenin ilk gününden bu yana mücadelelerini sürdürdü.

ANKA'dan Berkay Varol'un haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, köylülerin tapulu arazilerinde kapasite artışı için kamulaştırmaya gitti. Kamulaştırılması istenilen 124 ada 5, 14, 15, 16 ile 17 parsel numaralı alanlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne karşı Ocak 2021'de dava açan köylüler, kazandı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi, "Büyükşehir belediyesinin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi bulunmaması karşısında, taş kırma ve depolama tesisi yapılması amacıyla uyuşmazlığa konu taşınmazın kamulaştırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karara karşı AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, temyiz başvurusu yaptı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin başvurusunu reddetti.

Mahkeme kamulaştırmanın yapılamayacağına hükmetti

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, Bekdemirli yurttaşların itirazlarına rağmen AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü, daha sonra da yurttaşların tapulu arazilerinde kamulaştırmaya gittiğini söyledi.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yurttaşların tapulu arazilerini korumak istediğini ifade eden Özdağ, "11 Ocak 2021 tarihinde Samsun 2'nci İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava, yöre halkının, köylülerin zaferiyle sonuçlandı. Samsun 2'nci İdare Mahkemesi verdiği kararda, 'büyükşehir belediyesinin taş kırma ve depolama tesisi görevi olmadığından' hareket ederek böyle bir görev yoksunluğu üzerinden kamulaştırmanın yapılamayacağına hükmetti" dedi.

'Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yargı kararına uymasını bekliyoruz'

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin karara karşı yaptığı itirazın Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilidiğini anımsatan Özdağ, "Biz SAMÇEP olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin idari yargının verdiği bu karara uymasını bekliyoruz. Bağımsız yargının verdiği kararlar Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni bağlamakta mı, bağlamamakta mı bunu merak ediyoruz. Çünkü geçen süre içerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi maalesef faaliyetlerini hızlandırarak sürdürmektedir" diye konuştu.

AKP'li ilçe başkanının şirketi ile belediye arasında protokol

Dava sürecinde araştırma yaptıklarını söyleyen SAMÇEP Sözcüsü Özdağ, şunları söyledi:

"Araştırmalarda, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'ın aile şirketi olan Akkisan firmasıyla da Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kaçırılan bir protokol imzalandığını tespit ettik. Sözleşmeyi incelediğimizde protokolün bir yol yapım sözleşmesi olduğunu gördük. Bu yol yapımı için gerekli olan çakılın firmanın kendi ruhsat sahasına belediye tarafından çıkarılmasına da izin verileceği ifade ediliyor."