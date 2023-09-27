Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Bir polis tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde Azerbaycan uyruklu 39 yaşındaki Zhala Baghırova, polisle gittiği bağ evinde göğsünden vurularak öldü.

DHA'nın aktardığına göre dün gece Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Cavit Geçer'in ihbarıyla Kocadağ Mahallesi'ndeki bağ evine giden polis ekibi bir kadını göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Zhala Baghırova olduğu tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmada Baghırova’nın Geçer’in silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine polis memuru, savcı talimatıyla gözaltına alındı. Baghırova’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Zhala Baghırova ile birlikte gittiği bağ evinde alkol aldığını, tuvalette olduğu sırada silah sesi duyduğunu ve odaya girdiğinde kadını göğsünden silahla vurulmuş halde bulduğunu söyleyen Geçer bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın kesin nedeni otopsi sonucundan sonra belli olacak.

Yılın ilk sekiz ayında 271 kadın cinayeti işlendi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun son raporuna göre; Ağustos ayında 44 kadın cinayeti işlenirken, bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı.