Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'na güvenlik tedbiri

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle B.F. ile C.R.F. isimli iki kişi tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından iddianame hazırlamıştı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan B.F. ile C.R.F.'ye 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verilmiş, sanıkların cezasında indirim uygulanmamıştı.

DHA'nın haberine göre, 29 Ekim öncesi Onur Anıtı önündeki kameralarının sayısı artırıldı, parkta polis ve zabıta ekipleri nöbete başladı.