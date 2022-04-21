Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.
Atatürk Anıtı'na saldırıda karar çıktı
Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.
Haber Merkezi