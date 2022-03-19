Samsun'da KESK'in çağrısıyla 'Geçinemiyoruz' mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Şubeler Platformu'nun çağrısıyla Samsun'da "Geçinemiyoruz" mitingi gerçekleştirildi. Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon’dan KESK’e bağlı sendikaların katıldığı Karadeniz Bölge mitingine emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve dernekler de katılım gösterdi.

Açıklamada "Krizleri, savaşları biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz" denildi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, "Elektriğe zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam, ekmeğe, tüpe, toplu taşımaya zam. Gıdaya, tekele, mevsimlik meyve ve sebzeye, mazota, gübreye zam üstüne zam geliyor. Toplumun alın teri ile emeği ile yaşam mücadelesi veren yüzde 99 olarak hepimiz zam kasırgasını iliklerimize kadar yaşıyoruz" dedi.

Kablan şöyle konuştu:

"Fahiş elektrik, doğalgaz faturaları yüzünden bu kara kışta ısınma ile beslenme arasında seçim yapmaya zorlanır hale geldik. Ne yeteri kadar ısınabiliyoruz, ne de yeteri kadar beslenebiliyoruz. Enerji alanında yaşadığımız zamlar, yani elektriğe, akaryakıt ürünlerine, doğalgaza yapılan zamlar suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi her alana yansıyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre resmi yıllık enflasyon yüzde 55’e, gıda enflasyonu yüzde 65’e, ulaştırma enflasyonu yüzde 76’ye çıktı. Ama bizim faturalarımıza yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayat pahalılığı çoktan yüzde 100’ü aştı.

İktidarın 'tarihi artış' yaptık diyerek net 4 bin 253 TL’ye çıkardığı asgari ücret bırakalım yaşadığımız gerçek enflasyonu resmi enflasyon karşısında bile yılın ilk iki ayında buharlaştı. Son ekmek zamları ile 10 milyon asgari ücretlinin masasından bir yıl içinde 196 ekmek eksildi."