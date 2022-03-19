İzmir Dikili'de 'Geçinemiyoruz' mitingi

Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen "Geçinemiyoruz Mitingi" İzmir Dikili Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Bağımsız, demokratik ve laik bir ülke için haykırmaya devam edeceğiz" denilen mitingde, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından gerçekleştirilen açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Biliyoruz ki emeğimizi çalanları geriletmenin, yok etmenin biricik yolu, birlik olmaktan, örgütlü mücadele etmekten geçiyor. Haksızlıklara, hukuksuzluklara uğrayanlar olarak farklı siyasal görüşlerin, anlayışların insanları olabiliriz. Düşüncelerimizden vazgeçmeden, bizleri bölmeye, parçalamaya, çalışan Saray propagandalarına sırtımızı dönmeliyiz ve hep birlikte 'Geçinemiyoruz' diye haykırmalıyız.

Saray İktidarı, ekonomiyi zenginlerin, yandaşların ve talancıların çıkarları doğrultusunda yönetiyor. Halkı açlığa yoksulluğa, karanlığa mahkum ediyor. Ülkenin bütün kaynakları zenginlere, patronlara, rantiyecilere ve vurgunculara hazine garantili hayatlar verilerek sunuluyor. Emekçiler başta olmak üzere, halkımızın büyük çoğunluğuna ise sadece ve sadece açlık ve yoksulluk reva görülüyor.

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir avuç iktidar yandaşı ve vurguncusu tarafından soyuluyor. Emekçiler, işsizler, yoksullar, emekliler, üretici köylüler, esnaflar, öğrenciler ise soluk alamıyor. Elbette yıkıma uğratılan sadece ekonomi değil. Koltuk, para ve çıkar uğruna doğa ve yaşama güç katan her şey tahrip ediliyor. Yasayla değiştirilemeyen Zeytin yasası yönetmelikle değiştiriliyor, enerji ve maden tekellerine peşkeş çekiliyor. Bu yağmaya izin verecek miyiz?

Hayat pahalılığı her geçen gün bir öncekini aratıyor. Hızla yoksullaşıyoruz. Ekonomik krizin faturası en çok kadınlara kesiliyor. İş yükümüz yetmezmiş gibi ' en ucuza nasıl alış veriş yaparız ya da enerjiyi nasıl ucuza getiririz, faturalarımızı nasıl azaltabiliriz?' hesaplarını yapmak zorunda bırakılıyor. Biz kadınlar; hesap yapmayacağız! Hesaplaşacağız!

Yoksulluga karşı sokaklarda olacağız. Sokakları terk etmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı isyandayız!"