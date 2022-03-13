Marmarisliler 'Artık yeter, geçinemiyoruz' dedi

Bugün Marmaris'te Pahalılığa Karşı Yeter demek için Artık Yeter Platformu, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılanlar "AKP'yi İstemiyoruz", "Zam zulüm işkence işte AKP", "Hükümet istifa", "Susma Haykır Enerji Haktır" "Aydem Elini Halkın Cebinden Çek", "Halkız Varız Susmayacağız", "Sefalete Teslim Olmayacağız" sloganları attı. Yürüyüş esnasında çevredekilerin de tencere tava çalarak eyleme destek verdiği görüldü.

Yürüyüş Marmaris Ketenci Otel önünden başladı ve Atatürk Meydanı'na kadar devam etti. Atatürk Meydanı'nda kurulan halk kürsüsünde önce Artık Yeter Platformu adına bir konuşma yapıldı. Sonrasında yurttaşların sırasıyla söz alıp konuştuğu eylem sloganlar ve halaylar eşliğinde son buldu.