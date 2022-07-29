Samsun'da kadına şiddet: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan şahıs, polis tarafından kaçamadan yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi. Orhan B. cadde ortasında 38 yaşındaki Nermin K.'yı 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.