Din öğretmeninden tepki çeken paylaşım: Erkekler, kadınlar yüzünden dışarı çıkamaz hale geldi

Trabzon'da Yıldızlı TOKİ Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Muhammet Şafak, sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'dan alıntı yaparak kadınlarla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, Şafak kişisel hesabından "Eskiden kadınlar, erkekler yüzünden dışarı çıkamıyorlardı, şimdi ise erkekler, kadınlar yüzünden dışarı çıkamaz hale gelmektedir” ifadelerini paylaştı. Paylaşıma Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Özlü, “Medeniyet ve cumhuriyet karakterimize tamamen zıt düşünce, söylem ve eylemler elbette ki ülkemizin uzun bir süredir maruz kaldığı iktidar yönlendirmeleri sonucudur” dedi.

Şafak'ın paylaşımı şöyle:

"Mehmet Akif’e kadınların durumunu sormuşlar. Akif de şöyle cevap vermiş: 'Eskiden dışarı çıkaramıyorduk şimdi ise içeri girmiyorlar' Bende bugün diyorum ki: Eskiden kadınlar, erkekler yüzünden dışarı çıkamıyorlardı, şimdi ise erkekler, kadınlar yüzünden dışarı çıkamaz hale gelmektedir."

Habere göre Şafak, daha önce de bir paylaşımında "Kadının Beyanı Esastır" ilkesine atıfta bulunarak “Kadının tek taraflı beyanı ile yargıya varılması, erkekleri kadının iki dudağına teslim etmek, adil olmadığı gibi üstüne birde zulümdür!” ifadelerine yer vermişti.