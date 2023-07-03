Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde Yasin B. (20) yönetimindeki 55 JZ 826 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde, Ertuğrul E'nin (25) kullandığı 55 ACT 814 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçlardaki Davut Bircan (24) ile Emirhan Bircan'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye sevk edilenlerden Mustafa Akyol da (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan iki sürücünün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.