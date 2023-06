Samsun'da hekimler acil serviste görevli meslektaşlarının darp edilmesini protesto etti

Samsun Tabip Odası, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Dr. Ekrem Kayaalp için hastane önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Samsun Tabip Odası Başkanı Faysal Çadır, şunları söyledi:

'Meslektaşımız işitme, görme ve bilinç kaybına uğradı'

“Bugün burada yaşadığımız bir sağlıkta şiddet olayına itirazımızı, isyanımızı ifade etmek için toplandık. Dün akşam bu hastanede Çarşamba Devlet Hastanemizde doktor arkadaşımız Ekrem Kayaalp, sağlık hizmeti vermek için bulunduğu acil serviste sağlığını kurtarmaya çalıştığı kişi tarafından darp edilmiş, şiddete maruz bırakılmıştır. Bu darp sonucu meslektaşımız işitme, görme ve bilinç kaybına uğramıştır. Tıbbi kontrol altına alınan meslektaşımızın incelemeleri devam etmektedir. Dileğimiz odur ki; meslektaşımız sağlık sorunu yaşamasın ve bu süreci kısa sürede atlatsın. Meslektaşımıza acil şifa diliyor ve Dr. Ekrem Kayaalp’e bu durumu yaşatan saldırganı ve olayı şiddetle kınıyoruz. Samsun Tabip Odası olarak konunun yakından ve sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu yaşanan ülkemizde artık ayda yılda bir yaşanan münferit bir olay değildir ve böyle de kabul edilmemelidir.

'Daha dün Alanya'da Dr. Bağce'yi katlettiler'

Daha dün Alanya’da ASM’de Dr. Melek Bağce’yi görevi başında katlettiler. Uzağa gitmeyelim. Dr. Kamil Furtun’u ve Dr. Aynur Dağdemir’in de görevleri başında katledilmişti. Evet sağlıkta şiddet bir sorundur. Toplumsal bir sorundur. Nedenleri çok geniş alana yayılan sağlıkta sistemin bozukluklarını da içine alan bir sorundur. Çözüm yeri de kamu idaresidir. Biz, bizi yönetenlere ‘sağlıkta şiddetin nedenlerini araştırın’ dedik olmadı. Nedenleri biz söyledik, ‘çözüm bulun’ dedik olmadı. Çözüm yollarını gösterdik, yine olmadı. Her kaybımızda her yakarmamızda, her isyanımızda göz boyayıcı, kısa süreli önlemler alır gibi yaptılar, tabii ki bunlar sorunu ortadan kaldırmadı. Mademki sağlıkta şiddetin nedenlerini bulup çözemiyorsunuz o zaman bize güvenlikli, korunaklı görevimizi rahatça yapabileceğimiz çalışma ortamları sağlayın dedik fakat dün de bu hastanede yaşandığı gibi bu da sağlanamamış. 30 kişinin müdahil olduğu bir hastayı yaralıya bırakın yardım etmeyi, görmek, muayene etmek bile mümkün olamamaktadır bazen. Zaten bu ortam şiddetin kol gezdiği bir ortamdır ve hekimlerimiz sağlık çalışanlarımız bu şiddetle her an karşı karşıya kalmaya adaydır.

'Giden doktor sayımız binleri aştı'

Bu şiddetin yaşanmasının sebebinin biri saldırgan ise 9’u bu şiddeti çözmek için adımlar atmayan kamu idaresidir. En kısa zamanda hemen çözümler bekliyoruz. Böyle kapılara konan ve işletilmeyen detektör kapılar değil, şiddeti önleyecek, ortam, kural ve kişiler. Eğer bu sağlanmaz ise tüm Türkiye bilmelidir ki doktorlar ve sağlık çalışanları bu ortamlarda çalışmak istemiyor. Sıkıntı verecek işlerden uzak durmaya çalışıyor. Her gün işe bugün acaba başıma bir sıkıntı gelir mi huzursuzluğu ile geliyor. Bu ne kadar ağır bir yüktür bilir misiniz? Bilmezseniz söyleyeyim; çok ağır bir yüktür ve bu yükün altında ezilmek istemezsiniz ve fırsatını bulan doktor ve sağlık çalışanı arkadaşlarım ezilmek istemiyor, aldığı eğitimin hakkını vererek, kıymet bilerek çalışabileceği yerlere, başka ülkelere gidiyor. Giden doktor sayımız binleri aştı. Türkiye’nin sağlık sistemi için farkında olmasanız da çok kötü bir gelecek tam kapımızın eşiğinde. Vatandaşlarımız dahil herkes, 8 köşe kasketini önüne koyup düşünmeli. Bu şiddetin son olmasını diliyor, sevgili meslektaşım Dr. Ekrem Kayaalp’e acil şifalar diliyorum, ülkenin sağlık sisteminin kurtuluşu için sağlıkta şiddet son bulmalıdır, bulmak zorundadır." (ANKA)