Samsun'da hasta yakını asistan hekimi darp etti

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde cerrahi servisinde asistan hekim olarak görev yapan Burak Özbaş, dün akşam saatlerinde, serviste yatan bir hastanın yakını tarafından darp edildi. Olay sırasında Özbaş’ın gözlüğünün kırıldığı öğrenildi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Faysal Çadır, olaya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Çadır açıklamasında, "Sağlıkta şiddet, hakikaten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en can alıcı yaralarından birisi. Eğer sağlık güzel bir sistem içine oturacaksa ve daha sağlıklı bir Türkiye yaratılacaksa önce sağlıkta şiddet yok edilmeli" dedi.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığını söyleyen Çadır, "Samsun Tabip Odası olarak, arkadaşımız Dr. Burak Özbaş’a geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, sonuna dek destekçisi olduğumuzun ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. (ANKA)