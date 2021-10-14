Samsun'da eşini öldüren adama müebbet hapis

Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi öldüren Bülent Cenikli müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

Samsun'un Canik ilçesinde eşi Ayşe Cenikli'yi öldüren Bülent Cenikli müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'da yer alan habere göre, tutuklanan Bülent Cenikli hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında Bülent Cenikli mahkemece eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 44 yaşındaki Bülent Cenikli, geçen Nisan ayında 39 yaşındaki eşi Ayşe Cenikli’yi apartman girişinde tabancayla öldürmüştü.

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