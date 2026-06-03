Samsun’da demir çelik fabrikasında iş cinayeti: 3 işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda akşam saatlerinde 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri kuyudan çıkarılıp otopsi için morga kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hayatını kaybeden işçilerin fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.